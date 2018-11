Hopman Cup 2019: Il programma completo. A Capodanno sfida tra la Svizzera di Roger Federer e gli Usa di Serena Williams

Serena Williams e Roger Federer, per molti i due migliori tennisti di tutti i tempi, saranno due dei principali protagonisti della Hopman Cup 2019, che ritornerà a Perth nella prima settimana del 2019.

L’americana e lo svizzero rappresenteranno le rispettive squadre, con Federer che sarà affiancato da Belinda Bencic e Serena al fianco di Frances Tiafoe.

La Svizzera e gli Stati Uniti sono nello stesso gruppo e si sfideranno il primo giorno dell’anno dalle 9:30 italiane.

Hompan Cup 2019 – Le squadre

Australia Matt Ebden and Ashleigh Barty

France Lucas Pouille and Alize Cornet

Germany Alexander Zverev and Angelique Kerber

Great Britain Cameron Norrie and Katie Boulter

Greece Stefanos Tsitsipas and Maria Sakkari

Spain David Ferrer and Garbine Muguruza

Switzerland Roger Federer and Belinda Bencic

USA Frances Tiafoe and Serena Williams

Il programma completo

Sat 29 Dec day 03.00 am Great Britain vs Greece

Sat 29 Dec evening 09.30 am Australia vs France

Sun 30 Dec day 03.00 am Germany vs Spain

Sun 30 Dec evening 09.30 pm Great Britain vs Switzerland

Mon 31 Dec

day 03:00 am USA vs Greece

Mon 31 Dec

evening (no play)

Tue 1 Jan day (no play)

Tue 1 Jan evening 09.30 am USA vs Switzerland

Wed 2 Jan day 03.00 am France vs Germany

Wed 2 Jan evening 09.30 am Australia vs Spain

Thur 3 Jan day 03.00 am Great Britain vs USA

Thu 3 Jan evening 9.30 am Greece vs Switzerland

Fri 4 Jan day 03.00 am Spain vs France

Fri 4 Jan evening 9.30 am Australia vs Germany

Sat 5 Jan evening 8.00 am Winner Group A v Winner Group B