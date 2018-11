Fabio Fognini lascia dopo 2 anni lo sponsor tecnico Hydrogen

“Sono qui per dirvi che, dal 2019 Hydrogen non sarà più il mio sponsor tecnico.

Chi ben mi conosce sa quanto ci tengo a scrivere queste righe e renderle pubbliche perché escono dal mio cuore.

Un ringraziamento speciale va ad Alberto BRESCI @albertobresci colui che si è occupato di me come se fossi un fratello minore, colui che ha creduto in me in quell’anno che chiusi intorno alla 50a posizione mondiale.

Insieme abbiamo percorso due anni incredibili, con momenti difficili, lotte perse ma vincendo 4 Tornei.”

“Insieme abbiamo portato il 💀 a esplodere non sono in Italia ma anche in giro per il Mondo.

Non è facile trovare un’azienda che creda in te, nel bene e nel male e che ti faccia sentire parte della famiglia!

Ti Auguro ogni successo Boss, dicendoti che per qualsiasi punto interrogativo tennistico (e non) potrai sempre contare su di me.

Semplicemente un GRAZIE, CI VEDIAMO PRESTO!!!

Ti abbraccio forte

Fogna

Ps. Molto presto avrete delle novita’ ….stay tuned!😘”