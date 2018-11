Da Andria: In semifinale i Francesi Humbert e Halys con il tedesco Krawietz

Il torneo Atp di Andria parla francese. Sono due, infatti, i tennisti transalpini che hanno conquistato l’accesso alle semifinali della sesta edizione del challenger “Castel del Monte” (43mila euro). La testa di serie numero uno, Ugo Humbert, si sbarazza facilmente dell’esperto ucraino Sergiy Stakhovsky. Ci si aspettava un match più combattuto, ed invece, Humbert ha avuto la meglio dell’ex “top 50” in due soli set, chiusi con il punteggio di 6/0, 6/4. Avanza anche l’altro transalpino, Quentin Halys che supera il turno grazie al ritiro dell’italiano Roberto Marcora. L’azzurro ha alzato bandiera bianca per infortunio, quando era sotto nel primo set per 3/1.

E’ andata male anche all’altro italiano, impegnato nei quarti di finale: Federico Gaio, infatti, si è divorato una ghiotta occasione per arrivare alle semifinali, cedendo in tre set (6/7, 6/4, 7/6) al tedesco Kevin Krawietz, che vola in semifinale. Match molto tirato, che Gaio avrebbe potuto chiudere a proprio favore. Basta solo dire che nel primo set, l’azzurro conduceva per 5/2 e batteva per il match, per poi cedere il parziale all’avversario per 7/6.