Da Andria: Caruana sorride. Sinner no (con le dichiarazioni di Liam e il programma di domani)

Bandiera azzurra in chiaroscuro nel secondo pomeriggio di partite del tabellone principale nel Challenger Atp Andria e Castel del Monte. Non è bastata una prova gagliarda al 17enne Jannik Sinner per avere la meglio dell’ucraino Iilya Marchenko, vittorioso in tre set per 64,26,46. Gli applausi hanno però salutato la prova di Sinner.

Sorriso per Liam Caruana, altra Wild Card del tabellone: il giovane italiano ha avuto la meglio sull’austriaco Alexander Erler (61, 67, 75): “Non sono riuscito a chiuderla nel secondo set – il suo commento – poi l’ho vinta un po’ sporca nel terzo. Contento per il risultato, sarà il mio ultimo torneo della stagione”. Esce di scena invece Matteo Viola, numero 5 del seeding: è stato superato in due set dall’ucraino Sergiy Stakhovsky (16, 57). Domani saranno invece ben 10 le sfide in calendario tra il Palasport e il campo 2 di via delle Querce: attesa per il figlio d’arte Julian Ocleppo,atteso dalla sfida contro il bosniaco Aldin Setkic, e per Federico Gaio che affronterà il francese Corentin Moutet. In serata fari puntati sul derby azzurro tra il biscegiese Andrea Pellegrino e il romano Paolo Lorenzi. Ingresso gratuito.

Palasport – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ugo Humbert vs Goncalo Oliveira

2. [6] Quentin Halys vs Laurynas Grigelis (non prima ore: 13:00)

3. [WC] Julian Ocleppo vs [Q] Aldin Setkic

4. Federico Gaio vs [7] Corentin Moutet

5. Uladzimir Ignatik / Volodoymyr Uzhylovskyi vs [2] Daniele Bracciali / Andrei Vasilevski (non prima ore: 18:00)

6. [WC] Andrea Pellegrino vs [3] Paolo Lorenzi (non prima ore: 20:00)

Via delle Querce – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [LL] Marc-Andrea Huesler vs Kevin Krawietz

2. [WC] Giorgio Ricca / Giuseppe Tresca vs Karol Drzewiecki / Szymon Walkow

3. Marc-Andrea Huesler / David Pel vs Tomasz Bednarek / Tomislav Draganja

4. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Zdenek Kolar / Goncalo Oliveira