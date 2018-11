Roger Federer: “Giusto ripetere il punto, Zverev? Non metto in dubbio la sua sportività”

Il cammino di Roger Federer alle ATP Finals 2018 è terminato in semifinale: lo svizzero, infatti, ha ceduto in due set di fronte al giovane tedesco Alexander Zverev, alla prima finale in carriera nel torneo di fine anno.

C’è tanto rammarico, per il nativo di Basilea, soprattutto per il tiebreak della seconda frazione, nel quale ha dovuto fare i conti con la decisione (giusta) di Carlos Bernardes di far ripetere il punto dopo che Zverev lo aveva fermato per colpa di un raccattapalle, colpevole di essersi fatto sfuggire una pallina dalle mani durante uno scambio. Il giocatore di Amburgo, nel punto ripetuto, ha realizzato un ace che gli ha permesso di portarsi sul 4-4 (VIDEO QUI).

In conferenza stampa, a pochi minuti dalla semifinale, si è presentato Roger Federer: “La decisione ha inciso perché nella ripetizione ho subito un ace. Non so se è stata una chiamata di Bernardes, io non ho visto la palla ma il raccattapalle ha ammesso di averla persa: l’arbitro gli ha creduto, dunque non ci sono problemi“.

Lo svizzero, inoltre, ha sottolineato l’ottimo comportamento tenuto da Alexander Zverev: “Non metto in dubbio la sua sportività. A rete, al momento della stretta di mano, si è scusato con me ma gli ho detto che non ce n’era assolutamente bisogno. Al raccattapalle ho chiesto se avesse perso la palla e mi ha risposto di sì, ripeto col dire che non è un problema così grande: lo sport, come la vita, funziona così“.

“Capisco la frustrazione, ma i fischi non mi piacciono. Nel tennis sono una cosa molto rara, noi giocatori li prendiamo seriamente“, ha concluso, interrogato in merito al “saluto” riservato al tedesco da parte del pubblico della O2 Arena.