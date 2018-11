ATP Finals 2018: raccattapalle perde pallina, Zverev ferma il gioco e viene fischiato (Video)

È accaduto qualcosa di inconsueto nel corso della semifinale delle ATP Finals 2018 tra Alexander Zverev e Roger Federer.

Durante il tiebreak del secondo parziale, nel momento in cui il nativo di Basilea si trovava avanti per 4-3 senza minibreak, il tennista tedesco ha deciso di interrompere un punto perché disturbato da un raccattapalle che, alle spalle di Federer, si era fatto sfuggire una pallina dalle mani: in un primo momento Carlos Bernardes, il giudice di sedia, non si era accorto di nulla, così come Federer, ma dopo un breve colloquio con il “colpevole” ha deciso di far rigiocare il punto.

La reazione del pubblico della O2 Arena non è stata delle più sportive: Zverev, infatti, è stato bersagliato di fischi sia nei restanti punti dell’incontro che al termine della partita, al momento della tradizionale intervista a bordocampo. Gli spettatori, in gran parte sostenitori di Federer, non hanno gradito la decisione, soprattutto perché la ripetizione del punto ha consentito a Zverev di trovare un ace per agganciare l’avversario sul 4-4.

Ricordiamo, comunque, che non è stata commessa alcuna infrazione del regolamento da parte del tennista di Amburgo: è possibile, infatti, richiedere lo stop del gioco per un motivo come questo.