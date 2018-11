Lucrezia Sebastiani vince gli Junior Next Gen 2018

Lucrezia Sebastiani conquista il titolo Under 16 al Master finale del Circuito Junior Next Gen 2018, il circuito giovanile organizzato dalla Federtennis, giocato in contemporanea con le Next Gen ATP Finals a Rho

Un 2018 davvero speciale per Lucrezia considerato che oltre al Next Gen si è aggiudicata il Trofeo Kinder+Sport 2018, tre tornei di macroarea Junior Next Gen, i Campionati umbri under 16, i Campionati umbri di terza categoria ed è stata determinante nella promozione in serie B con la squadra della Tennis Training School

Al Master finale disputato allo Sporting 3 di Milano hanno partecipato i primi 5 giocatori di ogni categoria di età in ciascuna delle cinque macroaree italiane. Le partite si sono giocate due set su tre, ai 4 game, con tie-break a 7 punti in tutti i set sul 3 pari.Inoltre all’interno dei game è stato applicato il “no advantage” sul 40 pari.

In finale Lucrezia ha sconfitto la testa di serie numero 3, la siciliana Martina Forcisi(2.7) con il punteggio di 42 41.

[4] Sebastiani (2.7) – [3] Forcisi (2.7)4-2, 4-1

[4] Sebastiani – [1] Muzzolon (2.5) 4-3, 4-3

[4] Sebastiani – [5] Bernardi (2.7) 0-4, 4-2, 4-3

[4] Sebastiani – Manitto (2.8) 4-1, 4-1

“All’inizio è stata dura abituarsi alle nuove regole – ha spiegato la Sebastiani al termine della premiazione – non tanto per via del set corto ma specialmente per i no let. Non pensavo assolutamente che avrei potuto vincere il titolo. Poi ,turno dopo turno, ho acquisito maggior fiducia e soprattutto con la vittoria in semifinale sulla testa di serie n.1 ho capito che ce la potevo fare. Sono felicissima, è un titolo che vorrei dedicare a i miei genitori e a tutti i maestri di Villa Candida”.

Un 2018 d’oro per la tennista di Castel Ritaldi che ha fatto incetta di trofei:

“L’anno era partito un po’ male, mi sono storta una caviglia ma poi mi sono ripresa benissimo grazie ai maestri, ai preparatori e ai loro allenamenti sono riuscita a migliorare giocando tante partite e vincendone molte. Il master Next Gen è stato veramente la classica ciliegina sulla torta”.

“Lucrezia – spiega la sua coach Rebecca Alessi – ha fatto un grande salto di qualità quest’anno, ha vinto tanti match, ma le vittorie non mi hanno sorpresa perché la qualità del suo gioco è alta ed ero sicura che i risultati prima o poi sarebbero arrivati. Sono molto contenta perché una ragazzina ammirevole, umile e che riesce a conciliare in maniera esemplare studio e sport. In più credo che possegga ancora grandi margini di miglioramento nel tennis”.