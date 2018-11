Fed Cup – Finale: Rep. Ceca vs Usa. Ecco il sorteggio. Non c’è la Kvitova

Nel fine settimana Praga ospiterà la finale di Fed Cup tra Rep. Ceca e Stati Uniti.

Per poter festeggiare il sesto titolo in otto anni le padrone di casa però dovranno riuscire a sopperire a due importantissime assenze, ovvero quella già annunciata di Karolina Pliskova (WTA 8), per uno strappo muscolare a un polpaccio e un guaio a un polso, e quella appena comunicata di Petra Kvitova (7), ammalata e già sicura di non scendere in campo sabato.

Nel caso in cui la Kvitova non riuscisse a recuperare neppure per la seconda giornata, saranno le sole Barbora Strycova (33) e Katerina Siniakova (31) a dover affrontare in singolare Sofia Kenin (52) e Alison Riske (63). L’eventuale quinta sfida, in doppio, vedrebbe la coppia numero uno al mondo proprio in questo esercizio, ovvero Siniakova e Barbora Krejcikova, sfidare la Riske e Danielle Collins (15 in doppio).

Repubblica Ceca – Stati Uniti – Finale

sabato

alle ore 14.00

Barbora Strycova (CZE) c. Sofia Kenin (USA)

a seguire

Katerina Siniakova (CZE) c. Alison Riske (USA)

domenica

alle ore 12.00

Katerina Siniakova (CZE) c. Sofia Kenin (USA)

a seguire

Barbora Strycova (CZE) c. Alison Riske (USA)

a seguire

Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova (CZE) c. Danielle Collins/Nicole Melichar (USA)