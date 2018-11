Ecco i nuovi Tornei Future-ITF: Dal 2019 i tornei da 15 mila dollari non daranno punti ATP. Si chiamerà World Tennis Tour

L’International Tennis Federation (ITF) ha annunciato ufficialmente il lancio dell’ITF World Tennis Tour, il circuito di transizione progettato per facilitare la transizione dei migliori giovani giocatori al mondo del professionismo.

A partire dal 2019, i tornei da $ 15.000 offriranno solo punti per la classifica di transizione (non per la classifica ATP). Solo gli eventi da $25.000 daranno punti ATP.

L’obiettivo è ridurre il numero di giocatori ed arrivare a soltanto 750 professionisti, per permettere, di fatto, di essere dei professionisti.

Le tre categorie di tornei e la nuova denominazione sono state rivelate nella giornata di ieri.