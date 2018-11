ITF Junior: Eleonora Alvisi vince il G2 in Cile

Ancora ottime notizie dal sudamerica per il tennis giovanile italiano. Eleonora Alvisi (2003) ha vinto il torneo di grado 2 che si è svolto in Cile completando nel migliore dei modi una eccellente trasferta che l’ha portata dalla posizione numero 269 del ranking che aveva alla partenza delle turneè a ridosso della top cento nelle classifiche che usciranno domani e certamente dentro il taglio per i prossimi Australian Open.

n finale la Alvisi ha superato la peruviana Dana Guzman, testa di serie numero 1 del torneo con il netto punteggio di 6-3 6-2. Nello stesso torneo Asia Serafini (2003) è stata invece eliminata al secondo turno.

Una vittoria nel doppio femminile è arrivata anche da Israele (torneo G3) dove Federica Trevisan (2002) ha vinto la competizione giocando in coppia con la Shcherbenina. Nel singolare la Trevisan si è fermata ai quarti di finale.

La maggior parte degli italiani ha disputato un torneo, sempre di grado 3, in Francia. Il più bravo è stato Samuel Vincent Ruggeri (2002) che è arrivato alle semifinali. Secondo turno per Leonardo Malgaroli (2002), primo turno per Marcello Serafini (2002) e non si è qualificato Enrico Wood (2002).

Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Matilde Mariani (2002), primo turno per Sara Ziodato (2002) e Matilde Paoletti (2003).

Infine in Belgio, torneo G4, primo turno per Alessio Tramontin (2003), nel femminile non si sono qualificate Laura Mair (2003) Ines Rienzo (2003).

Paolo Angella