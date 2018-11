Masters 1000 Parigi Bercy: Dopo 5 anni Roger Federer ritorna in semifinale. Ora la sfida con Djokovic

Roger Federer torna in semifinale al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo cinque anni. E lo fa andando a battere per la sesta volta consecutiva Kei Nishikori (ATP 11) con il punteggio di 6-4 6-4 in meno di un’ora e mezzo di gioco. Il numero tre del ranking ha messo in campo una prestazione praticamente perfetta: conquistato il break nel primo set nel sempre delicatissimo nono game, il basilese ha poi rubato il servizio al nipponico in entrata di secondo parziale.

Quanto visto contro Nishikori fa ben sperare in vista del difficilissimo match di domani contro Novak Djokovic, futuro numero uno al mondo e reduce da una striscia di ventun vittorie una dietro all’altra.

Tra i due campionissimi (che insieme hanno in bacheca ben 34 titoli del Grande Slam) si tratterà della sfida numero 48, con lo svizzero che però non si impone dall’ormai lontano 2015.

La partita punto per punto