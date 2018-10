La nona sinfonia di Roger Federer (VIDEO)

Roger Federer ha ricordato ancora una volta che Basilea è casa sua. Il numero tre al mondo ha infatti conquistato per la nona volta gli Swiss Indoors di Basilea, battendo il rumeno Marius Copil (ATP 93) per 7-6 (7/5) 6-4 in quella che è stata la sua quattordicesima finale nel torneo renano. In pratica King Roger ha sempre centrato l’ultimo atto degli Swiss Indoors dal 2006 ad oggi, a parte due anni fa che non partecipò in quanto infortunato.

A decidere un match particolarmente equilibrato è stata la maggior freddezza del basilese nei momenti topici. Nel tie-break del primo set ha piazzato un pesantissimo mini-break al settimo punto e anche nella seconda frazione, dopo aver perso il servizio in apertura, ha saputo rigirare la situazione togliendo la battuta all’avversario nei suoi ultimi due turni e piazzando così un parziale di cinque game a zero. Decisivi, nel nono gioco, sono stati inoltre tre challenger che hanno hanno di fatto regalato il break a Federer.

Per l’elvetico si tratta del 99o titolo in carriera, il quarto quest’anno dopo i trionfi all’Australian Open, a Stoccarda e a Rotterdam.

La partita punto per punto