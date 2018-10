ITF Junior Masters 2018: Lorenzo Musetti vince all’esordio, l’azzurro guida il Gruppo Yong

Ha preso il via quest’oggi, nella mattinata italiana, l’ITF Junior Masters 2018, torneo riservato ai migliori sette giocatori (più una wild card) dell’anno per quanto concerne il circuito Under 18. Sui campi in cemento outdoor dello Sichuan International Tennis Center di Chengdu (Cina) è impegnato anche Lorenzo Musetti, il cui esordio è stato piuttosto positivo.

Il talentuoso giocatore azzurro, classe 2002, ha sconfitto, nel match valido per la prima giornata del Gruppo Yong, l’argentino Sebastian Baez col punteggio di 4-6 7-6(6) 6-4 in due ore e 20 minuti di gioco. Nel tiebreak del secondo parziale, l’italiano ha anche dovuto cancellare un match point al suo avversario.

Nella giornata di domani, giovedì 25 ottobre, tornerà in campo: dall’altra parte della rete troverà Hugo Gaston, battuto nell’incontro d’esordio dallo statunitense Brandon Nakashima in tre parziali. E’ proprio contro Nakashima che Musetti giocherà nella giornata di venerdì per l’ultimo match della fase a gironi.

Per quanto concerne il Gruppo Shuai, invece, si segnalano i successi di Chun Hsin Tseng (6-3 6-4 alla wild card locale Tao Mu) e Adrian Andreev (6-3 6-3 al colombiano Nicolas Mejia).

RISULTATI DI GIORNATA

Brandon Nakashima (USA) b. Hugo Gaston (FRA) 6-4 6-7(7) 6-3

Lorenzo Musetti (ITA) b. Sebastian Baez (ARG) 4-6 7-6(6) 6-4

Chun Hsin Tseng (TPE) b. Tao Mu (CHN) 6-3 6-4

Adrian Andreev (BUL) b. Nicolas Meija (COL) 6-3 6-3

CLASSIFICA GRUPPO SHUAI

Chun Hsin Tseng (TPE) 1W 0L

Adrian Andreev (BUL) 1W 0L

Nicolas Mejia (COL) 0W 1L

Tao Mu (CHN) 0W 1L

CLASSIFICA GRUPPO YONG

Lorenzo Musetti (ITA) 1W 0L

Brandon Nakashima (USA) 1W 0L

Hugo Gaston (FRA) 0W 1L

Sebastian Baez (ARG) 0W 1L





Lorenzo Carini