Venerdì la conferenza stampa per le Qualificazioni Next Gen Atp Finals allo Sporting Milano 3

Venerdì si terra la conferenza stampa di presentazione che dal 2 al 4 novembre vedrà in campo allo Sporting Milano 3 i migliori 8 Next Gen italiani e che assegnerà al vincitore una wild card per le Next Gen Atp Finals del 6-10 novembre.

La conferenza si terrà venerdì 26 ottobre alle ore 11.30 allo Sporting Milano 3, in Piazza Marco Polo a Basiglio (Milano)

Sarà l’occasione per scoprire chi sono gli 8 più forti italiani che si sfideranno per ottenere la wild card e per conoscere tutte le ultime novità direttamente dal direttore delle Next Gen Atp Finals Sergio Palmieri, presente al tavolo dei relatori.