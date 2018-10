Challenger Ningbo: LIVE i risultati del Day 2. Fabbiano e Gaio avanzano al secondo turno

Buona la prima per Thomas Fabbiano e Federico Gaio nel torneo challenger di Ningbo. Il 29enne di San Giorgio Jonico, numero 131 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, ha battuto in rimonta per 46 64 62, dopo oltre due ore di lotta, l’indiano Sumit Nagal, numero 312 Atp ed al secondo turno sfiderà il giapponese Hiroki Moriya, numero 187 Atp.

Gaio, numero 243 del ranking mondiale, si è invece imposto per 63 26 64, in un’ora e 54 minuti di gioco, sul belga Kimmer Coppejans, numero 211 Atp: prossimo ostacolo l’altro nipponico Go Soeda, numero 184 del ranking mondiale.

Challenger Ningbo CH | Cemento | $150.000 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Viktor Durasovic vs [WC] Yibing Wu



CH Ningbo Viktor Durasovic Viktor Durasovic 6 7 Yibing Wu Yibing Wu 4 5 Vincitore: V. DURASOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Durasovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 6-5 V. Durasovic 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Durasovic 0-15 4-3 → 4-4 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Wu 30-40 1-1 → 2-1 V. Durasovic 15-0 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Durasovic 40-0 3-4

2. Hiroki Moriya vs Di Wu



CH Ningbo Hiroki Moriya Hiroki Moriya 6 6 Di Wu Di Wu 4 4 Vincitore: H. MORIYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 D. Wu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 H. Moriya 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Wu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Wu 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 6-4 D. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 H. Moriya 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 D. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Wu 40-0 3-1 → 3-2 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 2-1 → 3-1 D. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Wu 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Ze Zhang vs [WC] Rigele Te



CH Ningbo Ze Zhang Ze Zhang 1 2 Rigele Te Rigele Te 6 6 Vincitore: R. TE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 R. Te 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 R. Te 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df df 0-3 → 0-4 R. Te 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 R. Te 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 R. Te 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 Z. Zhang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 R. Te 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Z. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Te 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Yecong He vs [5] Miomir Kecmanovic



CH Ningbo Yecong He Yecong He 1 4 Miomir Kecmanovic [5] Miomir Kecmanovic [5] 6 6 Vincitore: M. KECMANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. He 30-40 1-4 M. Kecmanovic 30-15 1-3 → 1-4 Y. He 0-3 → 1-3

2. [Q] Fajing Sun vs [2] Radu Albot



CH Ningbo Fajing Sun Fajing Sun 4 3 Radu Albot [2] Radu Albot [2] 6 6 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Sun 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Albot 0-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [8] Tatsuma Ito vs [Q] Yusuke Takahashi



CH Ningbo Tatsuma Ito [8] Tatsuma Ito [8] 7 6 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 6 3 Vincitore: T. ITO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 5-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 T. Ito 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Ito 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 T. Ito 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Ito 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 T. Ito 15-0 15-15 30-15 3-4 → 4-4 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 T. Ito 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Takahashi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Hiroki Moriya / Rubin Statham vs N.Sriram Balaji / Saketh Myneni



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Sumit Nagal vs [3] Thomas Fabbiano



CH Ningbo Sumit Nagal Sumit Nagal 6 4 2 Thomas Fabbiano [3] Thomas Fabbiano [3] 4 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 0-2 → 0-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Nagal 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Nagal 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Nagal 40-15 4-4 T. Fabbiano 0-0

2. Renta Tokuda vs [Q] Saketh Myneni



CH Ningbo Renta Tokuda Renta Tokuda 6 6 Saketh Myneni Saketh Myneni 3 2 Vincitore: R. TOKUDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Tokuda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Myneni 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 R. Tokuda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Myneni 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 2-2 → 3-2 R. Tokuda 15-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Myneni 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Tokuda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Myneni 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Tokuda 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Myneni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Tokuda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Myneni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Tokuda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Myneni 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Myneni 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Thomas Fabbiano / Hubert Hurkacz vs Miomir Kecmanovic / Zhe Li



Il match deve ancora iniziare

4. Alejandro Davidovich Fokina / Federico Gaio vs Sumit Nagal / Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

CH Ningbo Enrique Lopez Perez [6] Enrique Lopez Perez [6] 6 6 6 Go Soeda Go Soeda 7 3 7 Vincitore: G. SOEDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 df 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 G. Soeda 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 E. Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Lopez Perez 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Soeda 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 E. Lopez Perez 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Soeda 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 E. Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 E. Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Soeda 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Lopez Perez 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 E. Lopez Perez 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Soeda 15-0 0-0 → 0-1

1. [6] Enrique Lopez Perezvs Go Soeda

2. Federico Gaio vs Kimmer Coppejans



CH Ningbo Federico Gaio Federico Gaio 6 2 6 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 3 6 4 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Gaio 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Coppejans 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 K. Coppejans 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Gaio 15-0 30-0 ace 0-3 → 1-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 F. Gaio 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 K. Coppejans 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Coppejans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Prajnesh Gunneswaran / Arjun Kadhe vs [3] Enrique Lopez Perez / Goncalo Oliveira



Il match deve ancora iniziare