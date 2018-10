Timea Bacsinszky ritorna alla vittoria dopo 459 giorni

Dopo una lunga attesa, durata ben 459 giorni, Timea Bacsinszky è tornata a superare un turno in un torneo del circuito WTA.

A Tianjin, in Cina, la svizzera si è qualificata per gli ottavi grazie al ritiro della statunitense Danielle Collins, che ha gettato la spugna dopo il primo set, vinto dalla rossocrociata per 6-3. Prossima avversaria della Bacsinszky sarà la giapponese Misaki Doi (54), contro la quale fin qui non ha mai giocato in carriera.