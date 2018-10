Roger Federer e l’addio al doppio negli Slam

Roger Federer non pensa più di giocare il doppio nel tornei del Grand Slam: “Adesso non più.”

“Non penso di poterlo fare. Il mio team e il mio corpo non vorrebbero. E poi se perdi nei quarti di uno Slam perchè hai giocato troppi doppi sarei a pezzi, e la gente mi giudicherà sulle perfomance del singolare.

Onestamente, voglio darmi la migliore opportunità per il singolare. Mi sono divertito negli Slam. Forse in futuro in altri tornei giocherò qualche doppio. Chissà”.