WTA Hong Kong e Tianjin: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna azzurra al via

WTA Hong Kong International | Cemento | $500.000

(1) Watson, Heather vs Lu, Jia-Jing

Melnikova, Marina vs (7) Sharipova, Sabina

(2) Jabeur, Ons vs Cabrera, Lizette

Hibi, Mayo vs (10) Tomova, Viktoriya

(3) Glushko, Julia vs (WC) Wong, Hong Yi Cody

(WC) Ng, Man Ying vs (12) Schoofs, Bibiane

(4) Hibino, Nao vs Shimizu, Ayano

Zhao, Carol vs (11) Mrdeza, Tereza

(5) Stollar, Fanny vs (WC) Ng, Kwan Yau

Plipuech, Peangtarn vs (9) Siegemund, Laura

(6) Dolehide, Caroline vs (WC) Wu, Ho Ching

Kerkhove, Lesley vs (8) Liu, Claire

WTA Tianjin International | Cemento | $750.000

(1) Kudermetova, Veronika vs (WC) Wang, Meiling

Sizikova, Yana vs (12) Honcova, Michaela

(2) Doi, Misaki vs Santamaria, Sabrina

Kang, Jiaqi vs (11) Zhang, Kai-Lin

(3) Han, Xinyun vs Cako, Jacqueline

Guo, Hanyu vs (10) Cepelova, Jana

(4) Raina, Ankita vs (WC) Zhang, Ying

You, Xiaodi vs (7) Zhang, Yuxuan

(5) Lisicki, Sabine vs Jovanovski Petrovic, Bojana

(WC) Liu, Yanni vs (8) Krejcikova, Barbora

(6) Xun, Fang Ying vs (WC) Liu, Chang

Webley-Smith, Emily vs (9) Kuwata, Hiroko