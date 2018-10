Serie A2 Maschile, Girone 4: le squadre al via e il programma della prima giornata

SERIE A2 MASCHILE, GIRONE 4: SQUADRE E CALENDARIO

GIRONE 4

C.T. REGGIO

TC SCHIO

CT ROVERETO

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

TC CAGLIARI

AMP PAVIA

TC SINALUNGA

GIRONE 4 – PRIMA GIORNATA

C.T. REGGIO vs TC SCHIO

CT ROVERETO vs NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

TC CAGLIARI vs AMP PAVIA

Riposa: TC SINALUNGA

GIRONE 4 – PRESENTAZIONE SQUADRE

C.T. REGGIO: la compagine reggiana affronta la Serie A2 senza giocatori di livello eccelso. Il numero uno è Gianluca Beghi (2.2), il quale sarà affiancato da Andrea Guerrieri, Jacopo Marchegiani e Leonardo Baldi. In rosa anche il ceco Lustig, ex n.396 ATP nel 2008.

TC SCHIO: Lorenzo Giustino e Facundo Arguello dovrebbe contribuire a rendere tutt’altro che impossibile la missione del TC Schio in Serie A2. Il giocatore italiano, al pari dell’argentino, dovrebbe riuscire a dare una grossa mano alla squadra veneta che si affida anche a Riccardo Ghedin e Philipp Oswald, giocatore austriaco molto utile, in particolare, per il doppio (n.48 di specialità).

CT ROVERETO: lo spagnolo Marc Giner ed il francese Roman Jouan, assieme al belga Jan Vliegen, sono i giocatori di punta del CT Rovereto, che dalla propria parte schiererà anche il giovane del vivaio Nicola Vidal.

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO: tanti stranieri con grandissima esperienza nell’organico della squadra campana. Franko Skugor, Guillermo Olaso, Sergio Gutierrez-Ferrol, Robin Stanek e Germain Gigounon gli uomini da tenere d’occhio; l’unico italiano che dovrebbe giocare con stabilità è Raul Brancaccio.

TC CAGLIARI: Corrado Summaria difenderà i colori del TC Cagliari in Serie A2. Al suo fianco ben quattro argentini (Juan Pablo Ficovich è quello meglio classificato a livello ATP) ed un croato, Antonio Veic.

AMP PAVIA: Zdenek Kolar e Jan Hernych, Repubblica Ceca “mania” in casa Pavia. Il duo ceco, assistito da Riccardo Bonadio e Riccardo Maiga, potrebbe rivelarsi una dura gatta da pelare per tutte le squadre inserite nel Girone 4.

TC SINALUNGA: l’organico del TC Sinalunga è uno dei più attrezzati, con Jozef Kovalik, Yannick Mertens e Bruno Santanna che affiancheranno l’azzurro Pietro Licciardi nell’obiettivo promozione in Serie A1.

Lorenzo Carini