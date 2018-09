Arriva il challenger di Firenze: quando un torneo ATP250 in Italia?

In questi giorni si sta giocando il torneo di Firenze nella location delle Cascine con molto entusiasmo, nella stessa città che in un passato recente (ultima edizione nel 1994) ha ospitato un torneo del circuito maggiore dove si sono affrontati i big della racchetta (di quel tempo). Felicità per la notizia, è innegabile, ma rimane il solito quesito: com’è possibile che si disputi solo un torneo del circuito maggiore in Italia? Il Masters1000 di Roma può davvero bastare?

La risposta è chiaramente negativa, anche perché ci troviamo ogni anno, quando si annunciano i calendari, a vivere una situazione paradossale: si parla di quinto Slam, di mini Slam, per l’appuntamento del Foro italico e poi…nemmeno un ATP250 ad andare a braccetto con l’evento romano. Ovviamente il nuovo challenger di Firenze deve essere salutato con allegria ma rimane l’amaro in bocca per una tale “penuria” di appuntamenti, soprattutto perché in passato si sono perse occasioni interessanti, come quando si sono cancellati dei tornei e qualcuno è stato più rapido (o più generoso) nell’acquistare i diritti di un nuovo torneo da disputare.

Un 250 farebbe comodo a tutti, tanto ai tifosi quanto agli sponsor, per non parlare del movimento tennistico maschile azzurro: assistiamo durante la stagione ATP a tornei cosiddetti “minori” infarciti di wild card locali che spingono giovani prospetti o promesse nel tennis che conta, facendoli confrontare con giocatori esperti e quindi incoraggiandone in un certo senso la crescita. Tutto ciò in Italia è utopia, ahimè: Firenze darà una spinta decisa in tal senso? Si potrà partire da un challenger per poi magari puntare a un salto di qualità ben deciso? La speranza è che quell’1 alla voce tornei ATP disputati in Italia durante un intero anno tennistico…possa presto aumentare.

Alessandro Orecchio