Junior Davis Cup 2018: Italia-Giappone 1-2, gli azzurri perdono ma volano ai quarti

L’ultimo incontro della fase a gironi non sorride alla nazionale italiana impegnata alla Junior Davis Cup 2018. I giovani tennisti azzurri, seguiti a Budapest (Ungheria) dal capitano Stefano Pescosolido, hanno perso per 2-1 contro il Giappone nella terza giornata del Gruppo A, chiudendo il round robin al secondo posto, dietro appunto alla compagine nipponica: la squadra italiana, comunque, si qualifica per la seconda fase, dove ad attenderla ci sarà la Danimarca.

Il tabellone finale della Junior Davis Cup 2018 comprende otto squadre: a questo turno si sono qualificate le prime due classificate dei quattro gironi che hanno caratterizzato la prima fase del torneo. Oltre a Italia-Danimarca, si registrano gli scontri Giappone-Argentina, Francia-Brasile e Spagna-Gran Bretagna, incontro dal quale potrebbe uscire l’avversaria della squadra italiana in semifinale.

Più problemi del previsto per l’Italia nell’ultima giornata del Gruppo A. Flavio Cobolli ha inaugurato il programma con un successo in due set su Kei Manaka (6-2 7-5), dopodiché sono arrivate due battute d’arresto difficilmente prevedibili alla vigilia: Luca Nardi, classe 2003, è stato sconfitto per 4-6 6-3 6-1 da Shintaro Mochizuki, abile a conquistare anche il doppio al fianco di Shunsuke Mitsui (6-1 6-3 su Cobolli/Musetti).

TERZA GIORNATA, ITALIA-GIAPPONE 1-2:

Flavio Cobolli (ITA) b. Kei Manaka (ITA) 6-2 7-5

Shintaro Mochizuki (JPN) b. Luca Nardi (ITA) 4-6 6-3 6-1

Shunsuke Mitsui/Shintaro Mochizuki (JPN) b. Flavio Cobolli (ITA)/Lorenzo Musetti (ITA) 6-1 6-3