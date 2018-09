Us Open: Novak Djokovic vince. Ok Nishikori e Keys

Us Open 2018

Novak Djokovic (ATP 6) sta scaldando il motore. Dopo aver lasciato per strada un paio di set nei primi turni degli US Open, il serbo ha alzato il livello del suo gioco, estromettendo il portoghese Joao Sousa (68) con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 e qualificandosi per i quarti di finale, dove potrebbe incrociare la racchetta con Roger Federer (2) impegnato nella notte con l’australiano John Millman (55).

Ha risolto senza intoppi la pratica ottavi anche Kei Nishikori (19), che ha sconfitto 6-3 6-2 7-5 Philipp Kohlschreiber (34). In campo femminile hanno passato il turno Madison Keys (WTA 14) e Naomi Osaka (19), che hanno rispettivamente battuto Dominika Cibulkova (35) per 6-1 6-3 e Aryna Sabalenka (20) per 6-3 2-6 6-4.