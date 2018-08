Us Open Junior, qualificazioni maschili: cinque italiani ai nastri di partenza

Us Open Juniores

Ricca pattuglia azzurra ai nastri di partenza del torneo di qualificazione maschile degli Us Open Junior 2018. A prendere parte al tabellone cadetto dell’ultimo Slam stagionale, al via questo pomeriggio, saranno Matteo Arnaldi, Filippo Moroni, Davide Tortora, Giulio Zeppieri e Francesco Passaro, entrato in extremis grazie a diversi forfait dell’ultimo minuto.

Sorteggio non malvagio per i giovani italiani. Le teste di serie, Zeppieri (5), Arnaldi (10) e Tortora (13), sono state messe di fronte a wild card. Esordio complicato per Filippo Moroni, opposto al n.2 del seeding Mateus Alves, e Francesco Passaro, che affronterà il n.8 del torneo Fearnley.

LO SPOT DI MATTEO ARNALDI

Valentin ROYER (FRA) [1] – Daniil GLINKA (EST)

Alexander BERNARD (USA) [WC] – Matteo ARNALDI (ITA) [10]

LO SPOT DI FILIPPO MORONI

Mateus ALVES (BRA) [2] – Filippo MORONI (ITA)

Eric HAHN (USA) [WC] – Henri SQUIRE (GER) [14]

LO SPOT DI DAVIDE TORTORA

Wojciech MAREK (POL) [3] – Vikash SINGH (IND)

Alexander LEE (USA) [WC] – Davide TORTORA (ITA) [13]

LO SPOT DI GIULIO ZEPPIERI

Giulio ZEPPIERI (ITA) [5] – Niroop VALLABHANENI (USA) [WC]

Filip KOLASINSKI (POL) – Justin SCHLAGETER (GER) [12]

LO SPOT DI FRANCESCO PASSARO

Jakub FEARNLEY (GBR) [8] – Francesco PASSARO (ITA)

Arthur Craig PANTINO (PHI) – Cezar CRETU (ROU) [11]

