Fabio Fognini: “se sbagli così tanto è giusto perdere”

Us Open 2018

Fabio Fognini : “Una partita pessima, c’è poco da dire. Lui solido, io molto falloso. Il caldo? Stavo benissimo, sicuramente meglio dei giorni scorsi, ma se sbagli così tanto è giusto perdere. Non c’è bisogno di un esperto di tennis per capirlo. Non ci sono scuse o alibi, ho giocato malissimo ed è giusto che abbia vinto il mio avversario”.

Da segnalare che Fognini ha commesso ben 78 errori gratuiti a fronte di 30 vincenti (34 gratuiti contro 13 vincenti per Millman) ed una percentuale di punti ottenuti con la seconda di servizio assolutamente deficitaria (36%).