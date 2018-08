Challenger Maiorca: Il Tabellone Principale. Thomas Fabbiano guida il seeding

Challenger Mallorca CH | Cemento | $43.000

(1) Fabbiano, Thomas vs Qualifier/Lucky Loser

Otte, Oscar vs Griekspoor, Tallon

Ojeda Lara, Ricardo vs Bachinger, Matthias

Qualifier/Lucky Loser vs (8) Gutierrez-Ferrol, Sergio

(3) Ramanathan, Ramkumar vs Qualifier/Lucky Loser

(Alt) Ward, James vs (WC) Kuhn, Nicola

Vanni, Luca vs Qualifier/Lucky Loser

Miedler, Lucas vs (7) Lopez Perez, Enrique

(5) Moraing, Mats vs Brands, Daniel

Domingues, Joao vs (Alt) Evans, Daniel

(WC) Ortega-Olmedo, Roberto vs De Schepper, Kenny

(WC) Gomez, Emilio vs (4) Stakhovsky, Sergiy

(6) Tomic, Bernard vs (Alt) Vilella Martinez, Mario

Qualifier/Lucky Loser vs (Alt) Cachin, Pedro

Gombos, Norbert vs (WC) Davidovich Fokina, Alejandro

Oliveira, Goncalo vs (2) Andujar, Pablo