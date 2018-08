Us Open 2018: il sorteggio degli italiani. Lorenzo Sonego lucky loser

Archiviate delle qualificazioni che potevano regalare maggiori soddisfazioni ai colori azzurri (Gaio, Travaglia e Sonego, lucky loser nel main draw) è tempo di analizzare gli accoppiamenti dei primi turni che giocheranno i nostri tennisti.

Precedenza al tabellone femminile, con la sola Camila Giorgi chiamata a difendere l’Italtennis e non proprio fortunata nel sorteggio: per la marchigiana un primo turno insidioso contro la wild card del 2002 Osuigwe prima di un probabile secondo impegno contro Venus Williams (o Kuznetsova), in un match che sarebbe alquanto difficile. Qualora però arrivasse l’impresa al 2T, strada ancora più in salita al turno successivo contro Serena Williams, nel replay dei quarti di finale dell’ultimo Wimbledon. Non proprio baciata dalla dea bendata la nostra Giorgi: dar seguito all’ottimo Wimbledon sarà davvero arduo. Ma non è forse nelle partite in cui parte sfavorita contro le top che l’italiana dà il meglio di sé?

Più numerosa la pattuglia degli italiani: Paolo Lorenzi, chiamato a difendere il bellissimo risultato dell’anno scorso, ha pescato male con il britannico Edmund, testa di serie numero 16 e che, nonostante la brutta prestazione al torneo di Winston Salem, dovrebbe rappresentare uno scoglio insormontabile per il Lorenzi di questo 2018, lontano parente causa infortunio dello splendido giocatore ammirato l’anno scorso proprio a Flushing Meadows. Sicuramente Paolino ce la metterà tutta, come sempre, ma si tratterebbe di vera sorpresa.

Impegno complicato anche per Andreas Seppi: certamente il Querrey attuale non è un giocatore imbattibile ma non va dimenticato che anche l’altoatesino viene da un periodo buio, per i noti problemi all’anca. Fa ben sperare il fatto che Seppi spesso si trasformi nelle prove Slam, sovvertendo le cattive sensazioni della vigilia: una vittoria sarebbe però un grande, inatteso risultato.

Primo turno fattibile invece per il nostro Matteo Berrettini: contro l’americano Kudla, un giocatore in crescita come il romano deve portare a casa la partita. Ci ha perso nelle quali in Australia, ci ha vinto contro a Indian Wells: una vittoria ci sta tutta, vista anche la crescita degli ultimi mesi. Dopo probabilmente arriverebbe un incontro chiuso contro l’argentino Del Potro, fresco numero 3 del mondo e qui vincitore del suo unico titolo Major. Sarebbe in ogni caso una bellissima vetrina per mettere in mostra tutto il proprio potenziale anche se la differenza fra i due è (ancora) grande.

Sulla carta non è andata male alla testa di serie numero 22, Marco Cecchinato: un Benneteau agli ultimi scampoli di carriera è assolutamente un giocatore da battere all’esordio, così come contro il tedesco Struff al 2T sarebbe una partita aperta ma possibile. Dopo dovrebbe arrivare il belga Goffin a chiudere la strada e vendicarsi della sconfitta di Parigi, quando il siciliano sorprese il mondo issandosi fino alle semifinali. L’attuale Ceck è un poco un’incognita: era chiaro che il passaggio dalla terra battuta alle superfici rapide avrebbe presentato una fattura ma le ultime battute d’arresto hanno lasciato l’amaro in bocca. Sarà New York il punto di ripartenza?

Chiudiamo con Fabio Fognini, testa di serie numero 14 del seeding: Mmoh al primo turno e il vincente di Millman – Brooksby al secondo non sono di certo due partite impossibili, mentre il livello salirebbe notevolmente contro Chung al terzo. Contro il sudcoreano sarebbe un match faticoso, con l’asiatico in possesso di un gioco (a mio modo di vedere) in grado di mandare in frantumi gli schemi del ligure: se Fabio però rimarrà centrato nel match si può sognare un ottavo di finale contro Roger Federer (Kyrgios permettendo…). A New York è il momento di concretizzare i sogni di gloria, forza Fabio.

Main Draw Us Open (cemento)

Parte alta

(1) R. Nadal vs D. Ferrer

V. Pospisil vs L. Lacko

G. Muller vs L. Sonego

A. Ramos-Vinolas vs (27) K. Khachanov

(18) J. Sock vs G. Andreozzi

A. Bedene vs N. Basilashvili

C. Ruud vs G. Pella

P. Lorenzi vs (16) K. Edmund

(9) D. Thiem vs M. Basic

D. Istomin vs S. Johnson

M. Zverev vs T. Fritz

J. Kubler vs (19) R. Bautista Agut

(28) D. Shapovalov vs F. Auger-Aliassime

S. Querrey vs A. Seppi

J. Chardy vs A. Rublev

R. Harrison vs (5) K. Anderson

(3) J. Del Potro vs D. Young

D. Kudla vs M. Berrettini

A. Murray vs J. Duckworth

F. Lopez vs (31) F. Verdasco

(20) B. Coric vs F. Mayer

R. Carballes Baena vs M. Krueger

D. Medvedev vs E. Donskoy

T. Robredo vs (15) S. Tsitsipas

(11) J. Isner vs B. Klahn

N. Jarry vs P. Gojowczyk

C. Norrie vs J. Thompson

D. Lajovic vs (24) D. Dzumhur

(25) M. Raonic vs C. Berlocq

L. Harris vs G. Simon

C. Altamirano vs U. Humbert

S. Wawrinka vs (8) G. Dimitrov

Parte bassa

(7) M. Cilic vs M. Copil

S. Travaglia vs H. Hurkacz

A. de Minaur vs T. Daniel

F. Tiafoe vs (29) A. Mannarino

(22) M. Cecchinato vs J. Benneteau

T. Smyczek vs J. Struff

M. McDonald vs R. Haase

F. Gaio vs (10) D. Goffin

(13) D. Schwartzman vs F. Delbonis

G. Garcia-Lopez vs J. Munar

F. Bagnis vs G. Monfils

M. Marterer vs (21) K. Nishikori

(32) F. Krajinovic vs M. Ebden

Y. Hanfmann vs P. Kohlschreiber

J. Vesely vs C. Moutet

P. Polansky vs (4) A. Zverev

(6) N. Djokovic vs M. Fucsovics

V. Troicki vs T. Sandgren

L. Djere vs L. Mayer

Y. Sugita vs (26) R. Gasquet

(17) L. Pouille vs Y. Maden

M. Baghdatis vs M. Youzhny

J. Sousa vs M. Granollers

M. Jaziri vs (12) P. Carreno Busta

(14) F. Fognini vs M. Mmoh

J. Brooksby vs J. Millman

M. Kukushkin vs N. Rubin

R. Berankis vs (23) H. Chung

(30) N. Kyrgios vs R. Albot

Y. Bhambri vs P. Herbert

B. Paire vs D. Novak

Y. Nishioka vs (2) R. Federer

Alessandro Orecchio