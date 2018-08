ATP Winston-Salem: Risultati con il livescore dettagliato delle qualificazioni e del primo turno. Ok Andreas Seppi

Esordio positivo per Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

Il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking mondiale, al rientro nel circuito dopo quasi cinquanta giorni nella notte italiana ha superato per 75 64, in un’ora e 23 minuti, il portoghese Joao Sousa, numero 67 Atp.

Seppi al secondo turno affronterà il cileno Nicolas Jarry, numero 47 della classifica mondiale e 14esima testa di serie: si tratta di una sfida inedita

ATP 250 Winston-Salem | Cemento | $691.415 – Turno decisivo quali e 1° turno

Center Court – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Radu Albot vs [6] Dominik Koepfer



ATP Winston-Salem Radu Albot [1] Radu Albot [1] 6 4 6 Dominik Koepfer [6] Dominik Koepfer [6] 4 6 3 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Albot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Koepfer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Koepfer 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Koepfer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Koepfer 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Ricardas Berankis vs Tennys Sandgren



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [4] Guido Andreozzi vs Tommy Paul



ATP Winston-Salem Guido Andreozzi [4] Guido Andreozzi [4] 1 3 Tommy Paul Tommy Paul 6 6 Vincitore: T. PAUL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 T. Paul 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 0-4 → 0-5 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 T. Paul 15-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 G. Andreozzi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df df 0-1 → 0-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Marcos Baghdatis vs Guillermo Garcia-Lopez



ATP Winston-Salem Marcos Baghdatis Marcos Baghdatis 6 4 Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 7 6 Vincitore: G. GARCIA-LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 M. Baghdatis 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Baghdatis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Baghdatis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* ace 1*-4 df 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Baghdatis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Baghdatis 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Baghdatis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Garcia-Lopez 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 0-2 → 1-2 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

3. Joao Sousa vs Andreas Seppi



ATP Winston-Salem Joao Sousa Joao Sousa 5 4 Andreas Seppi Andreas Seppi 7 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Sousa 15-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Sousa 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Alt] Luke Saville vs [7] Brayden Schnur



ATP Winston-Salem Luke Saville Luke Saville 2 6 3 Brayden Schnur [7] Brayden Schnur [7] 6 3 6 Vincitore: B. SCHNUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Schnur 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 B. Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Saville 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 B. Schnur 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Saville 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Saville 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 B. Schnur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. Schnur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Saville 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Schnur 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 B. Schnur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 B. Schnur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Schnur 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Jan-Lennard Struff vs Benoit Paire



ATP Winston-Salem Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 7 6 Benoit Paire Benoit Paire 6 3 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Paire 0-15 15-30 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Paire 0-15 df 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 B. Paire 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 B. Paire 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 B. Paire 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 B. Paire 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Paire 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Paire 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Guido Pella vs Roberto Carballes Baena



ATP Winston-Salem Guido Pella Guido Pella 4 2 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 6 6 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 G. Pella 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Pella 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Pella 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Alt] Franko Skugor vs [5] Horacio Zeballos



ATP Winston-Salem Franko Skugor Franko Skugor 1 4 Horacio Zeballos [5] Horacio Zeballos [5] 6 6 Vincitore: H. ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 H. Zeballos 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-3 → 3-3 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 H. Zeballos 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 0-5 → 1-5 H. Zeballos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-4 → 0-5 F. Skugor 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Mirza Basic vs Daniil Medvedev