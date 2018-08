WTA New Haven: Tabellone qualificazioni. Camila Giorgi è l’unica azzurra

Main Draw Qualificazione WTA New Haven | Premier | Cemento | $799.000

(1) Sasnovich, Aliaksandra vs Larsson, Johanna

Pliskova, Kristyna vs (WC) Mateas, Maria

Parmentier, Pauline vs Rodina, Evgeniya

Witthoeft, Carina vs (8) Martic, Petra

(2) Van Uytvanck, Alison vs Peterson, Rebecca

Kenin, Sofia vs Schmiedlova, Anna Karolina

(WC) Dunleavy, Caroline vs Blinkova, Anna

Bogdan, Ana vs (10) Kuzmova, Viktoria

(3) Giorgi, Camila vs Liu, Claire

Jakupovic, Dalila vs Vondrousova, Marketa

Stosur, Samantha vs Mchale, Christina

Voegele, Stefanie vs (9) Siniakova, Katerina

(4) Hsieh, Su-Wei vs Sorribes Tormo, Sara

Gasparyan, Margarita vs Hercog, Polona

Petkovic, Andrea vs Arruabarrena, Lara

Puig, Monica vs (12) Niculescu, Monica

(5) Bencic, Belinda vs Nara, Kurumi

(WC) Osuigwe, Whitney vs (WC) Muhammad, Asia

Yastremska, Dayana vs (WC) Pera, Bernarda

Vickery, Sachia vs (11) Linette, Magda

(6) Flipkens, Kirsten vs (WC) Davis, Emma

Zidansek, Tamara vs Sanchez, Maria

Lapko, Vera vs Bektas, Emina

Diyas, Zarina vs (7) Putintseva, Yulia