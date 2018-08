US Open: Entry list maschile. La situazione aggiornata

US Open, USA Grand Slam

Date: 8/27/2018 Original Cut Off: 101 Ranking Date: 7/16/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Federer, Roger (SUI)

2 Murray, Andy (GBR) PR

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

5 Anderson, Kevin (RSA)

6 Dimitrov, Grigor (BUL)

7 Cilic, Marin (CRO)

8 Isner, John (USA)

9 Thiem, Dominic (AUT)

10 Djokovic, Novak (SRB)

11 Goffin, David (BEL)

12 Schwartzman, Diego (ARG)

13 Carreno Busta, Pablo (ESP)

14 Sock, Jack (USA)

15 Fognini, Fabio

16 Edmund, Kyle (GBR)

17 Bautista Agut, Roberto (ESP)

18 Kyrgios, Nick (AUS)

19 Pouille, Lucas (FRA)

20 Nishikori, Kei (JPN)

21 Coric, Borna (CRO)

22 Chung, Hyeon (KOR)

23 Dzumhur, Damir (BIH)

24 Kohlschreiber, Philipp (GER)

25 Shapovalov, Denis (CAN)

26 Mannarino, Adrian (FRA)

27 Cecchinato, Marco

28 Querrey, Sam (USA)

29 Gasquet, Richard (FRA)

30 Raonic, Milos (CAN)

31 Krajinovic, Filip (SRB)

32 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

33 Verdasco, Fernando (ESP)

34 Khachanov, Karen (RUS)

35 Rublev, Andrey (RUS)

36 Mayer, Leonardo (ARG)

37 Monfils, Gael (FRA)

38 Haase, Robin (NED)

39 Ferrer, David (ESP)

40 Gojowczyk, Peter (GER)

41 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

42 Simon, Gilles (FRA)

43 Ebden, Matthew (AUS)

44 Sousa, Joao (POR)

45 Tiafoe, Frances (USA)

46 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Zverev, Mischa (GER)

48 Johnson, Steve (USA)

49 Marterer, Maximilian (GER)

50 Seppi, Andreas

51 Fucsovics, Marton (HUN)

52 Millman, John (AUS)

53 Struff, Jan-Lennard (GER)

54 Paire, Benoit (FRA)

55 Harrison, Ryan (USA)

56 Sandgren, Tennys (USA)

57 Jaziri, Malek (TUN)

58 Benneteau, Julien (FRA)

59 Berdych, Tomas (CZE)

60 Donaldson, Jared (USA)

61 Medvedev, Daniil (RUS)

62 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

63 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

64 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

65 Fritz, Taylor (USA)

66 Lajovic, Dusan (SRB)

66 Nishioka, Yoshihito (JPN) PR

67 Lopez, Feliciano (ESP)

68 De Minaur, Alex (AUS)

69 Jarry, Nicolas (CHI)

70 Sugita, Yuichi (JPN)

71 Lacko, Lukas (SVK)

72 Pella, Guido (ARG)

73 Vesely, Jiri (CZE)

74 Cuevas, Pablo (URU)

75 Berrettini, Matteo

76 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

77 Norrie, Cameron (GBR)

78 Carballes Baena, Roberto (ESP)

79 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

80 McDonald, Mackenzie (USA)

81 Bedene, Aljaz (SLO)

82 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

83 Donskoy, Evgeny (RUS)

84 Basic, Mirza (BIH)

85 Bhambri, Yuki (IND)

86 Kudla, Denis (USA)

87 Delbonis, Federico (ARG)

88 Lorenzi, Paolo

89 Daniel, Taro (JPN)

90 Munar, Jaume (ESP)

91 Istomin, Denis (UZB)

92 Copil, Marius (ROU)

93 Albot, Radu (MDA)

94 Mayer, Florian (GER)

95 Muller, Gilles (LUX)

95 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) PR

96 Baghdatis, Marcos (CYP)

97 Berankis, Ricardas (LTU)

98 Pospisil, Vasek (CAN)

99 Hanfmann, Yannick (GER)

100 Djere, Laslo (SRB)

101 Thompson, Jordan (AUS)

Alternates

102 Troicki, Viktor (SRB)

103 Kicker, Nicolas (ARG)

104 Andreozzi, Guido (ARG)

105 Youzhny, Mikhail (RUS)

105 Duckworth, James (AUS) PR

106 Dellien, Hugo (BOL)

107 Fabbiano, Thomas

108 Zopp, Jurgen (EST)

109 Gulbis, Ernests (LAT)

110 Karlovic, Ivo (CRO)

111 Ymer, Elias (SWE)

118 Sonego, Lorenzo (fuori di 14 posti)