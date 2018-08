A rischio il torneo di Cincinnati per Juan Martin Del Potro. Dolgopolov si opera al polso destro, stagione finita

Juan Martin Del Potro potrebbe saltare il torneo Masters 1000 di Cincinnati in programma la prossima settimana. Il giocatore argentino, quarto giocatore delle classifiche mondiali, dopo il ritiro all’ultimo minuto a Toronto per l’ennesimo problema al polso sinistro, si trova nella sua casa di Miami per recuperare. La stampa argentina scrive che potrebbe saltare l’appuntamento in Ohio, a Cincinnati, per assicurarsi di essere al 100% per il torneo degli Us Open.

E’ invece il polso destro l’infortunio di Alexander Dolgopolov: l’ucraino che ha accusato il problema sin dagli Open d’Australia e che in questa stagione si è visto solo a sprazzi, si è sottoposto ad un intervento chirurgico, dal momento che le cure iniziali non si sono dimostrate efficaci. Dolgopolov ha fatto sapere che l’operazione è andata a buon fine e che spera di recuperare in fretta, ma non sarà in campo prima del 2019.