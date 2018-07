Challenger Binghamton e Granby: I Tabelloni Principali. Sono due gli azzurri al via

Challenger Binghamton CH | Cemento | $75.000

(1) Thompson, Jordan vs Ward, James

Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Myneni, Saketh

Leshem, Edan vs (WC) Rybakov, Alex

Qualifier vs (6) Harrison, Christian

(3) Fratangelo, Bjorn vs Grigelis, Laurynas

(PR) Gomez, Alejandro vs Koepfer, Dominik

Ward, Alexander vs Evans, Daniel

Grenier, Hugo vs (5) King, Darian

(8) Clarke, Jay vs Chung, Yunseong

Giron, Marcos vs (WC) Redlicki, Martin

Karlovskiy, Evgeny vs Qualifier

Qualifier vs (4/SE) Klahn, Bradley

(7) Harris, Lloyd vs Qualifier

(WC) Ayeni, Alafia vs Sijsling, Igor

(WC) Blumberg, William vs Catarina, Lucas

Bega, Alessandro vs (2) Granollers, Marcel

Challenger Granby CH | Cemento | $100.000

(1) Herbert, Pierre-Hugues vs Millot, Vincent

Humbert, Ugo vs (WC) Galarneau, Alexis

Aragone, JC vs (WC) Monette, Samuel

Schnur, Brayden vs (5) Broady, Liam

(4) Bachinger, Matthias vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Krainik, Pavel vs Tokuda, Renta

Neuchrist, Maximilian vs Qualifier/Lucky Loser

Uchida, Kaichi vs (6) Gombos, Norbert

(8) Krueger, Mitchell vs Uchiyama, Yasutaka

Qualifier/Lucky Loser vs Napolitano, Stefano

Li, Zhe vs Qualifier/Lucky Loser

Takahashi, Yusuke vs (3) Polansky, Peter

(7) Peliwo, Filip vs Menezes, Joao

Mousley, Bradley vs Sarkissian, Alexander

(WC) Sigouin, Benjamin vs Qualifier/Lucky Loser

Dancevic, Frank vs (2) Kubler, Jason