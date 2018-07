Challenger Padova, Tampere e Praga: I Tabelloni di Qualificazione

Challenger Padova CH | Terra | e43.000

(1) Bonzi, Benjamin vs Bye

Bye vs Eremin, Edoardo

(WC) Favero, Lorenzo vs Bye

Bye vs (7) Petrone, Alessandro

(2) Maamoun , Karim-Mohamed vs Bye

(WC) Valentino, Daniele vs Velotti, Agustin

(WC) Martellato, Alberto vs Bye

Bye vs (5) Varillas, Juan Pablo

(3) Rondoni, Pietro vs Bye

Brunner, Pascal vs Malla, Bastian

Trusendi, Walter vs Turchetti, Nicolo

Bye vs (6) Rodriguez, Cristian

(4) Haider-Maurer, Andreas vs Bye

Bye vs Kanar, Jonathan

Giacomini, Luca vs Bye

Bye vs (8) Jacq, Gregoire

Challenger Tampere CH | Terra | e43.000

(1) Kuzmanov, Dimitar vs (WC) Virtanen, Panu

Kocevar-Desman, Tom vs Friberg, Karl

Bellier, Antoine vs Dischinger, Eduardo

(WC) Kiiski, Lauri vs (7) Lamasine, Tristan

(2) Gakhov, Ivan vs Saito, Takashi

(WC) Rouvala, Mikko vs Hansson, Gustav

(WC) Tamm, Kristjan vs Razborsek, Nik

Rochette, Laurent vs (8) Eriksson, Markus

(3) Marcora, Roberto vs O’Connell, Christopher

(WC) Lanne, Ristomatti vs Ornago, Fabrizio

Descotte, Matias Franco vs (WC) Vasa, Eero

Renard, Lucas vs (5) Davidovich Fokina, Alejandro

(4) Muller, Alexandre vs Seyboth Wild, Thiago

Vervoort, Mark vs Sels, Jelle

Iakovlev, Andrei vs Mridha, Jonathan

Sakamoto, Pedro vs (6) Durasovic, Viktor

Challenger Prague CH | Terra | e43.000

(1) Horansky, Filip vs Laurent, Yanais

Kopriva, Vit vs Celebic, Ljubomir

Nouza, Petr vs Puodziunas, Scott

Stanek, Robin vs (8) Kestelboim, Mariano

(2) Cias, Pawel vs (WC) Horak, Vitek

Van Rijthoven, Tim vs (WC) Damm , Martin

Wang, Tak Khunn vs Davydenko, Philipp

Haliak, Mikalai vs (5) Echargui, Moez

(3) Torebko, Peter vs Martineau, Matteo

Avidzba, Alen vs (WC) Styler, Ondrej

Uzhylovskyi, Volodoymyr vs Kellovsky, Dominik

Perchicot, Mathieu vs (6) Sieber, Marc

(4) Doumbia, Sadio vs (WC) Ursu, Vadym

Konecny, Michal vs (WC) Paty, Daniel

(WC) Cungu, Rrezart vs Nejedly, Pavel

Gengel, Marek vs (7) Poljak, David