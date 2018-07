Gilles Muller annuncia il ritiro a fine stagione

Gilles Muller ha annunciato il ritiro dal tennis.

Gilles, che ha vinto due tornei titoli ATP in carriera, a Sydney e ‘s-Hertogenbosch è stato come best ranking n.21 del mondo.

Muller non ha spiegato i motivi di questo ritiro, dichiarando però di essersi tolto un peso e che si ritirerà al termine della stagione 2018.