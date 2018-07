Challenger San Benedetto del Tronto: Il Tabellone Principale. Tanti azzurri al via

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000

(1) Milojevic, Nikola vs De Greef, Arthur

Arnaboldi, Andrea vs (Alt) Bonzi, Benjamin

Arguello, Facundo vs Brkic, Tomislav

Giustino, Lorenzo vs (5) Ojeda Lara, Ricardo

(3) Vanni, Luca vs Boluda-Purkiss, Carlos

(SE) Blanch, Ulises vs (WC) Berrettini, Jacopo

Tatlot, Johan vs Collarini, Andrea

(WC) Bellucci, Thomaz vs (8) Galan, Daniel Elahi

(7) Quinzi, Gianluigi vs Qualifier

Gutierrez-Ferrol, Sergio vs Gaio, Federico

Viola, Matteo vs Qualifier

Domingues, Joao vs (4) Caruso, Salvatore

(6) Gimeno-Traver, Daniel vs (WC) Balzerani, Riccardo

(WC) Pellegrino, Andrea vs Pavic, Ante

Qualifier vs Qualifier

Robredo, Tommy vs (2) Taberner, Carlos