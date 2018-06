Challenger Marburg: Il tabellone principale. Gianluca Mager entra come special exempt

Main draw Challenger Marburg (terra, e43.000)

(1) Zopp, Jurgen vs Gimeno-Traver, Daniel

Brown, Dustin vs Londero, Juan Ignacio

Berlocq, Carlos vs Moraing, Mats

(WC) Rosenkranz, Mats vs (7) Vatutin, Alexey

(4) Monteiro, Thiago vs (SE) Mager, Gianluca

Otte, Oscar vs (WC) Hassan, Benjamin

Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier

Lestienne, Constant vs (8) Laaksonen, Henri

(5) Sousa, Pedro vs Serdarusic, Nino

Polmans, Marc vs Martin, Andrej

Qualifier vs Harris, Lloyd

Qualifier vs (3) Dellien, Hugo

(6) Dutra Silva, Rogerio vs Sakharov, Gleb

Qualifier vs Ojeda Lara, Ricardo

Ofner, Sebastian vs (WC) Lenz, Julian

(WC) Molleker, Rudolf vs (2) Hanfmann, Yannick