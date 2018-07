Giochi del Mediterraneo: Lucia Bronzetti sconfitta nella finale per il terzo posto

Niente medaglia per Lucia Bronzetti ai Giochi del Mediterraneo che, per quanto concerne il tennis, si sono conclusi nella giornata di ieri. L’azzurra è stata sconfitta in tre set dalla slovena Veronika Erjavec nella finale per la medaglia di bronzo col punteggio di 2-6 6-4 6-3.

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è la turca Basak Eraydin, che nella finalissima ha superato per 6-7 6-3 6-3 la numero uno del seeding Fiona Ferro. Settimana da incorniciare per la 24enne di Ankara, che venerdì si è imposta anche nel torneo di doppio in coppia con la connazionale Ipek Oz (0-6 6-3 12-10 alle bosniache Berberovic/Herdzelas).

FINALE ORO:

Basak Eraydin (TUR) b. Fiona Ferro (FRA) 6-7 6-3 6-3

FINALE BRONZO:

Veronika Erjavec (SLO) b. Lucia Bronzetti (ITA) 2-6 6-4 6-3

CLASSIFICA FINALE:

Medaglia d’oro, Basak Eraydin (TUR)

Medaglia d’argento, Fiona Ferro (FRA)

Medaglia di bronzo, Veronika Erjavec (SLO)