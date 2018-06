Wimbledon: Secondo Turno Quali Italiani. Italiani strepitosi

Un’altra bella giornata per il tennis azzurro sui prati inglesi. Sono 7 – quasi un altro en-plein – i tennisti italiani approdati al turno decisivo delle qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra.

Si tratta di Lorenzo Sonego, 12esima testa di serie, Thomas Fabbiano, 16esima testa di serie, Stefano Travaglia, 25esima testa di serie, Luca Vanni, Simone Bolelli, Stefano Napolitano (quest’ultimo si è aggiudicato per 57 62 62 il derby tricolore contro Salvatore Caruso) ed Alessandro Giannessi.

Ed a proposito di Giannessi, il 28enne di La Spezia ha vinto una vera e propria maratona contro l’estone Jurgen Zopp, quinta testa di serie delle “quali”: 63 67 (8) 13-11 il punteggio finale. Il ligure avrebbe potuto chiudere in due set se avesse sfruttato uno dei due match-point avuti nel tie-break del secondo parziale. Nella frazione decisiva Giannessi ha avuto altre due chance di chiudere, consecutive, nel 14esimo game (sul 7 a 6 in suo favore) prima di riuscire ad archiviare l’incontro nel 24esimo game, al sesto match-point complessivo, dopo tre ore e sette minuti. Si giocherà un posto nel main draw in una sfida tutta italiana con Travaglia.

Turno di qualificazione

Stefano Napolitano (ITA) c. Gregoire Barrere (FRA)

(25) Stefano Travaglia (ITA) c. Alessandro Giannessi (ITA)

Luca Vanni (ITA) c. Stephane Robert (FRA)

(12) Lorenzo Sonego (ITA) c. (27) Ernests Gulbis (LAT)

Simone Bolelli (ITA) c. Bradley Klahn (USA)

(16) Thomas Fabbiano (ITA) c. Jason Jung (TPE)

Wimbledon – Qualificazioni – 2° Turno

