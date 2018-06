Wimbledon: Qualificazioni Femminili. La situazione aggiornata

Wimbledon Q, UK Grand Slam

Date: 6/25/2018 Original Cut Off: 197 Ranking Date: 5/28/2018

106 Rus, Arantxa (NED)

107 Petkovic, Andrea (GER)

108 Blinkova, Anna (RUS)

109 Fett, Jana (CRO)

110 Golubic, Viktorija (SUI)

111 Duan, Ying-Ying (CHN)

112 Duque-Mariño, Mariana (COL)

113 Gibbs, Nicole (USA)

114 Sorribes Tormo, Sara (ESP)

115 Kovinic, Danka (MNE)

116 Rodina, Evgeniya (RUS)

117 Barthel, Mona (GER)

120 Broady, Naomi (GBR)

121 Jakupovic, Dalila (SLO)

122 Zidansek, Tamara (SLO)

123 Rodionova, Arina (AUS)

124 Abanda, Francoise (CAN)

125 Dolehide, Caroline (USA)

126 Kalinina, Anhelina (UKR)

126 Jovanovski, Bojana (SRB) SR

127 Ahn, Kristie (USA)

128 Cepelova, Jana (SVK)

130 Paolini, Jasmine

131 Bonaventure, Ysaline (BEL)

132 Zhu, Lin (CHN)

133 Hogenkamp, Richel (NED)

134 Zhao, Carol (CAN)

135 Tomova, Viktoriya (BUL)

136 Frech, Magdalena (POL)

137 Han, Xinyun (CHN)

138 Jabeur, Ons (TUN)

139 Dodin, Oceane (FRA)

140 Diatchenko, Vitalia (RUS)

141 Kostyuk, Marta (UKR)

142 Kato, Miyu (JPN)

143 Zvonareva, Vera (RUS)

144 Korpatsch, Tamara (GER)

145 Yastremska, Dayana (UKR)

146 Schnyder, Patty (SUI)

147 Lottner, Antonia (GER)

148 Khromacheva, Irina (RUS)

149 Liu, Fangzhou (CHN)

150 Martincova, Tereza (CZE)

151 Zhuk, Sofya (RUS)

152 Zanevska, Maryna (BEL)

153 Rogowska, Olivia (AUS)

155 Falconi, Irina (USA)

156 Cabrera, Lizette (AUS)

157 Kalinskaya, Anna (RUS)

158 Lisicki, Sabine (GER)

159 Dulgheru, Alexandra (ROU)

160 Loeb, Jamie (USA)

161 Chiesa, Deborah

162 Seguel, Daniela (CHI)

162 Stefkova, Barbora (CZE) SR

163 Boulter, Katie (GBR)

164 Bouchard, Eugenie (CAN)

165 Stollar, Fanny (HUN)

167 Kudermetova, Veronika (RUS)

168 Badosa Gibert, Paula (ESP)

169 Sharipova, Sabina (UZB)

170 Davis, Lauren (USA)

171 Von Deichmann, Kathinka (LIE)

172 Hozumi, Eri (JPN)

173 Ivakhnenko, Valentyna (RUS)

174 Grammatikopoulou, Valentini (GRE)

175 Bara, Irina (ROU)

176 Kostova, Elitsa (BUL)

177 Bouzkova, Marie (CZE)

178 Lu, Jia-Jing (CHN)

179 Schoofs, Bibiane (NED)

180 Lu, Jing-Jing (CHN)

181 Buyukakcay, Cagla (TUR)

182 Jang, Su Jeong (KOR)

183 Hon, Priscilla (AUS)

184 Taylor, Gabriella (GBR)

185 Trevisan, Martina

187 Imanishi, Miharu (JPN)

188 Di Lorenzo, Francesca (USA)

189 Day, Kayla (USA)

190 Haas, Barbara (AUT)

190 Pegula, Jessica (USA) SR

191 Cadantu, Alexandra (ROU)

192 Karatantcheva, Sesil (BUL)

193 Perrin, Conny (SUI)

194 Andreescu, Bianca Vanessa (CAN)

196 Aiava, Destanee (AUS)

197 Min, Grace (USA)

Alternates

198 Shimizu, Ayano (JPN)

199 Kerkhove, Lesley (NED)

200 Zarazua, Renata (MEX)

203 Dart, Harriet (GBR)

204 Muchova, Karolina (CZE)

205 Pieri, Jessica

206 Namigata, Junri (JPN)

207 Fourlis, Jaimee (AUS)

208 Raina, Ankita (IND)

209 Ruse, Elena-Gabriela (ROU)