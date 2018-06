Marion Bartoli annuncia che non ritornerà in campo

Marion Bartoli, ex campionessa di Wimbledon che stava cercando di tornare alle competizioni cinque anni dopo il ritiro, ha annunciato oggi di aver rinunciato al ritorno dopo aver realizzato che negli ultimi mesi il suo corpo non regge più il carico fisico di allenamento necessario per il tennis professionistico.

“Annuncio che rinuncio alla mia intenzione di ritornare in campo. L’aumento del carico di allenamento ha causato ancora una volta un dolore alla spalla destra “, ha scritto su Twitter Marion, che ora cercherà di intraprendere la carriera di coach.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa splendida avventura. Mi prenderò ora il tempo per riflettere sui vari progetti professionali a me disponibili. Ho il profondo desiderio di insegnare ciò che ho imparato e mi piacerebbe farlo con una giocatrice aiutandola ad esprimere il suo massimo potenziale”.