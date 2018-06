Bellotti a Bergamo per uno storico record

Dovesse imporsi al Trofeo Azimut, il 26enne azzurro diventerebbe il tennista più titolato di sempre nel circuito ITF: va a caccia del titolo numero 30. al TC Città dei Mille ci sono ben 18 italiani in tabellone: favoriti Ornago e Petrone, da seguire tanti giovani e il derby Fonio-Balzerani.

Il Trofeo Azimut di Bergamo (15.000$, terra battuta)potrebbe essere un evento storico. Vincendo poche ore fa a Padova,Riccardo Bellotti ha intascato il suo 29esimo titolo nel circuito ITF Futures. L’italiano nato a Vienna ha affiancato il marocchino (di origine algerina) Lamine Ouahab e l’ungherese Attila Balazs in cima alla classifica dei più titolati in questa speciale categoria. Dovesse imporsi anche al Tennis Club Città dei Mille, dunque, passerebbe davanti a tutti. Sarebbe una gran bella storia per un torneo che, nella giornata di domenica, ha vissuto il sorteggio del tabellone principale. La prima testa di serie è l’azzurro Fabrizio Ornago (n.389 ATP), mentre Bellotti è accreditato del numero 6 del seeding. Avrà un primo turno complicato contro il tedesco Adrian Obert, rodato da due turni di qualificazione, poi si trova nello spicchio guidato dal n.2 del draw Alessandro Petrone.Alla presenza del supervisor ITF Riccardo Ragazzini, l’urna ha dato spazio a ben 18 italiani, tra i quali ci sono tanti nomi interessanti.Detto che le prime due teste di serie sono Ornago e Petrone, c’è curiosità per vedere all’opera alcuni giovani. Ce ne sono davvero tanti: per esempio,Giovanni Fonio e Riccardo Balzerani (entrambi classe 1998) si troveranno uno contro l’altro già al primo turno.C’è anche Enrico Dalla Valle, impegnato in una sfida generazionale contro l’esperto Walter Trusendi: entrambi sono entrati in tabellone grazie a una wild card. Invitato anche Jacopo Berrettini, fratello minore del top-100 Matteo, che ha recentemente vinto il suo primo torneo professionistico (due settimane fa a Reggio Emilia). Per il biondo Jacopo ci sarà un impegno difficile contro Matthias Haim, austriaco, numero 8 del tabellone. La storia più intrigante, tuttavia, riguarda Bellotti, peraltro già semifinalista nel 2016. Centrare il trentesimo titolo ITF proprio a Bergamo sarebbe molto curioso, oltre che un perfetto trampolino di lancio per tornare alle posizioni toccate soltanto lo scorso anniNel 2017 era salito fino al n.199 ATP e poteva giocare le qualificazioni negli Slam. Uno stop di oltre sei mesi tra settembre e marzo lo ha fatto scendere in 550esima posizione, ma non ha nessuna intenzione di rassegnarsi a un ruolo di comprimario.Tra i giocatori stranieri, si segnala la presenza del brasiliano Wilson Leite, unico extra-europeo in tabellone. Nel frattempo sono terminate le qualificazioni: promossi quattro italiani (Lulli, Stefanini, Prevosto e Roggero), ai quali si aggiunge il lucky loser Alberto Cammarata.Lunedì i match scattano alle 11 del mattino, con il clou previsto nel pomeriggio con il baby-derby Fonio-Balzerani e l’esordio di Jacopo Berrettini (quest’ultimo non prima delle 19).