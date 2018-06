WTA Hertogenbosch: Il Main Draw. Nessuna azzurra al via

(1) Vandeweghe, CoCo vs Sasnovich, Aliaksandra

Rus, Arantxa vs Alexandrova, Ekaterina

Maria, Tatjana vs Riske, Alison

Qualifier vs (5) Zhang, Shuai

(4) Kontaveit, Anett vs Qualifier

Bencic, Belinda vs Linette, Magda

Witthoeft, Carina vs (WC) Schoofs, Bibiane

Qualifier vs (7) Krunic, Aleksandra

(8) Sabalenka, Aryna vs Vondrousova, Marketa

Pliskova, Kristyna vs Tomljanovic, Ajla

(WC) Kalinskaya, Anna vs Flipkens, Kirsten

Vikhlyantseva, Natalia vs (3) Bertens, Kiki

(6) Van Uytvanck, Alison vs (WC) Hogenkamp, Richel

Qualifier vs Kuzmova, Viktoria

Qualifier vs Qualifier

Hercog, Polona vs (2) Mertens, Elise