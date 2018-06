Roland Garros: Fabio Fognini “Sono andato a Roma e non ho visto il Papa…Vado via rosicando” (Con il video della partita)

“Sono andato a Roma e non ho visto il Papa…Vado via rosicando.

E lì dopo i match point annullati poteva accadere di tutto, la partita è diventata un terno al lotto e lui mi sembrava un po’ stanco. Ho servito molto bene per l’intero incontro, peccato per quel game sul 3-3, quando una mia smorzata si è fermata sul nastro. Era giusto provarla, era la soluzione giusta, ma il suo sorpasso in quel momento ha rovinato tutto. Recuperare ancora era complicato. Del resto è uno che ha vinto uno Slam e fatto finale in altri due, mica poco…”,

“Il tennis c’è sempre stato, è la capoccia che a volte non mi ha supportato a dovere. Ma io sono fatto così, nel bene e nel male. E ora devo guadare avanti. Innanzitutto devo risolvere il problema al piede che mi perseguita da quando è iniziata la stagione sulla terra. Così non posso andare avanti, anche oggi durante il match ho dovuto ricorrere un paio di volte alle cure del medico. Mi rivedrete a Wimbledon. Con la classifica che ho devo puntare alla seconda settimana, inutile nascondersi”.