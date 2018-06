Roland Garros2018 Day6: è il giorno del Ceck! Dimitrov e Svitolina sono già fuori

È una giornata fortemente azzurra quella andata in scena a Parigi: Marco Cecchinato si regala dei bellissimi ottavi di finale superando contro pronostico e in 4 set lo spagnolo Carreno Busta, uno abituato a semifinali nei Masters1000 e Slam e capace di arrivare in top10. Il Ceck ha retto all’inizio folgorante dello spagnolo, con un gioco che è letteralmente salito e le gambe che non hanno più tremato, mentre Carreno lentamente finiva messo nell’angolo subendo la forza del tennista siciliano. Cecchinato vola agli ottavi ed è incredibile la crescita che questo ragazzo ha messo a segno negli ultimi due mesi: il circuito ATP adesso non fa più paura e il tennis italiano ha un nuovo alfiere nel proprio scacchiere.

Berrettini ha retto botta contro Thiem, uno dei favoriti alla vittoria finale, ha preso un set di forza all’austriaco e ha anche avuto delle chance per lanciarsi nel terzo set: purtroppo poi le cose sono cambiate, fra Matteo che finiva la benzina e Dominic che saliva di livello. Questo terzo turno al Roland Garros però lancia Berrettini definitivamente nel tennis dei grandi. L’unica tennista italiana rimasta in gioco, Camila Giorgi, è invece stata rimandata a domani: contro la Stephens sarà un sabato di pura lotta tennistica.

Novak Djokovic continua la sua risalita battendo in 4 set Bautista Agut: era un bel test per il serbo che a Parigi sembra ritrovare il proprio tennis e una condizione fisica importante. Una seconda settimana Slam, l’ennesima per Djoker, è un bel punto di (ri)partenza. Alexander Zverev va vicinissimo invece all’ennesima delusione Slam contro il bosniaco Dzumhur prima di salvarsi con un colpa di coda che lo porta al 7/5 nel quinto e decisivo set: per sfatare il tabù Slam c’è bisogno però di un altro Zverev.

A salutare già Parigi è il bulgaro Dimitrov, sconfitto senza appello in 3 set da un ritrovato (ad alti livelli) Fernando Verdasco: il Maestro delle ultime ATP Finals non riesce a scacciare l’incubo Roland Garros, dove si ferma ancora al terzo turno. Chi non saluta invece lo Slam francese è il giapponese Nishikori che in 3 rapidi set sgretola il francese Simon: Kei è pronto a tornare a grandi livelli dopo l’infortunio?

Fra le donne Caroline Wozniacki continua la sua marcia spedita superando facilmente la Parmentier, Madison Keys regola di potenza la nipponica Osaka, la Kasatkina supera in 3 la sorpresa greca Sakkari, la Strycova vince il derby con la Siniakova, la Putintseva vince un match incredibile (era sotto 6/1 – 4/0) contro la cinese Wang mentre la sorpresa di giornata al femminile arriva con l’eliminazione dell’ucraina Svitolina, data alla vigilia addirittura come possibile vincitrice e oggi uscita con le ossa rotte dalla sfida con la rumena Buzarnescu, bravissima a non tremare e chiudere in 2 parziali. Il tennis femminile, come sempre, si conferma terra di conquiste sorprendenti.

Alessandro Orecchio