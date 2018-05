Roland Garros2018 Day4: Alexander Zverev e Grigor Dimitrov rischiano ma è soprattutto grande Italia

È stata una giornata importante per il tennis italiano: per la prima volta in una prova dello Slam Marco Cecchinato e Matteo Berrettini si qualificano per il terzo turno battendo rispettivamente Trungelliti e Gulbis. La loro crescita è allo stesso tempo diversa e simile: questo 2018 è l’anno della loro consacrazione, sbarcati tutti e due con percorsi differenti nel circuito dei grandi e scalando rapidamente la classifica. Il terzo turno al Roland Garros è un bellissimo traguardo ma soprattutto un punto di partenza da cui lanciarsi grazie a una maturità oramai acquisita e importante. Per il siciliano adesso un incontro proibitivo con lo spagnolo Carreno Busta mentre per il romano il prossimo avversario sarà il vincente dell’incontro (sospeso) fra Thiem e Tsitsipas, con il primo in vantaggio per due set a uno: sfide difficili ma che rappresentano un bel palcoscenico su cui dare tutto.

Ci pensa infine Camila Giorgi a completare la festa italiana superando la classica prova del 9 che tante volte le ha fatto male: per lei una vittoria facile contro la Duque Marino che nel primo turno aveva superato a sorpresa la Sevastova. Per la marchigiana (anche per lei il terzo turno a Parigi è una novità) adesso un incontro affascinante contro la statunitense Stephens, arrivata al terzo turno senza alcun problema e lasciando le briciole alle avversarie (Rus e Frech).

Fra gli uomini Novak Djokovic vince e continua il suo riavvicinamento al vertice superando in 3 set lo spagnolo Munar, mentre 5 set servono tanto al tedesco Alexander Zverev quanto al bulgaro Grigor Dimitrov: contro Lajovic e Donaldson sono due battaglie in rimonta (entrambi sotto 2 set a 1) e soprattutto il tennista classe ‘91 numero 4 del seeding lascia sul campo preziose energie per chiudere la sua lotta 10/8 al set decisivo. Ha bisogno di 5 parziali anche il giapponese Nishikori per battere in un match di ottimo livello il francese Paire, mentre faticano meno Goffin in 3 su Moutet, Carreno Busta in 4 su DelBonis (bravo il prossimo avversario del Ceck a battere l’argentino in grande spolvero), Bautista Agut in 3 su Giraldo, imitato dal suo connazionale Verdasco facile in 3 rapidi set su Andreozzi. Come spesso accade a Parigi, è uno show spagnolo. Fra le teste di serie esce l’americano Querrey (12) battuto in 4 dal francese Gilles Simon.

Fra le donne rischia la numero 1 e finalista dell’edizione del 2017 Simona Halep: la tennista rumena gioca un incontro dai due volti, subendo la forza dell’avversaria (Alison Riske) nel primo set ma riuscendo con il passare dei games a prendere le misure e scampare il pericolo con i successivi due set. Se questa è la Halep che vuole ambire al primo trionfo Slam i dubbi sono tanti: per lei va tutto relativizzato come la fatica dei primi turni, con la speranza che con il continuare del torneo il suo tennis e la sua condizione migliorino.

La danese Caroline Wozniacki gioca un match facile e in versione danish wall per superare la spagnola Garcia Perez cui lascia un solo game, imitata dall’ucraina Svitolina che regola senza problemi la Kuzmova: due giocatrici in splendida forma e che puntano senza giri di parole al bottino pieno.

Scaccia i fantasmi del primo turno la ceca Kvitova che supera in due set la spagnola Arruabarrena, mentre la Kasatkina regola in 2 la Flipkens e la giapponese Osaka ha la meglio in due combattuti set sulla kazaka Diyas: per lei è possibile un nuovo exploit stile Indian Wells? Vince e convince Madison Keys in due sulla connazionale Dolehide mentre esce a sorpresa la spagnola Suarez Navarro: per lei arriva una battuta d’arresto inaspettata contro la greca Sakkari.