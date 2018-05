Wawrinka a Ginevra: la polemica sugli ingaggi impazza

Ha fatto rumore il recente approdo di Stan Wawrinka al torneo di casa di Ginevra, appuntamento in corso e che precede il Roland Garros, secondo torneo Slam dell’anno: nel torneo di casa, vinto nelle ultime due edizioni, Wawrinka è arrivato nonostante una proposta di ingaggio che lui ha reputato “indecente”. Niente di nuovo sotto questo sole, con la politica degli ingaggi oramai diffusa e che sempre più condiziona il parco partecipanti dei tornei, soprattutto quelli minori, che grazie a cospicue somme di denaro elargite qua e là possono contare sui top player, vere e proprie attrazioni sportive ma anche mediatiche.

Polemiche che non hanno condizionato il debutto vincente dello svizzero, sceso in campo nonostante il conflitto con l’organizzazione: sicuramente, dopo un periodo complicato fatto di un infortunio grave e di un tentativo di rientrare che non ha dato i frutti sperati, Wawrinka si aspettava un riconoscimento differente nel torneo di casa, con un’offerta rispedita al mittente. Wawrinka quindi in campo “gratis”, prize money permettendo, per i tifosi e per sé stesso.

Una proposta economica importante dal contemporaneo torneo di Lyon, ma alla fine l’importante era giocare in Svizzera, davanti al proprio pubblico, e per questo è arrivata una scelta certamente onesta: nessuno lavora gratis oramai nello sport ma Wawrinka, almeno in questo caso, ha rifiutato un bel po’ di soldi. E nel mondo del tennis attuale non è di certo un gesto che in molti farebbero o fanno, campioni o campionissimi non fa differenza.

Secondo i giornali svizzeri fino al 2017 vi era un accordo triennale da 500 mila franchi svizzeri, circa 420 mila euro: pare che gli agenti del tennista abbiano quest’anno richiesto un rinnovo alle medesime condizioni per altri 4 anni ma si siano trovati di fronte un’offerta nettamente inferiore, circa 70 mila euro. Offerta reputata irrisoria. Peccato, perché ancora una volta i risultati in campo lasciano il campo a polemiche riguardo lauti assegni, qualcosa che sempre più diventa protagonista e ruba il posto all’agonismo: se sono tornei minori, senza grande appeal per un top player abituato a ben altri palcoscenici, basteranno un bel po’ di soldi a far venire voglia, ambizione e spirito da fighter in campo? O più semplicemente, come tante volte accade, si intascherà l’assegno e si punterà al prossimo più appetitoso obiettivo?

Alessandro Orecchio