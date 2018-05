Italiani e Italiane nel circuito Future-ITF: I risultati del 16 Maggio 2018

Questi gli incontri degli azzurri impegnati oggi nel circuito Future-ITF.

Per problemi tecnici riusciamo solo in questo maniera, al momento, ad impaginare i risultati. Ritorneremo con il vecchio metodo nei prossimi giorni.

Ci scusiamo per il disagio e Grazie per la pazienza.

Risultati Italiani Future-ITF 16 Maggio – 1°-2° Turno

ITF Saint-Gaudens – Pieri vs Yerolymos



ITF Saint-Gaudens J. Pieri J. Pieri 0 M. Yerolymos M. Yerolymos 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

ITF Spain F11 – Salman vs Turchetti



Il match deve ancora iniziare

ITF Hammamet – Jones vs Tona



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Natali vs Bandecchi



Il match deve ancora iniziare

ITF Hammamet – Benoit vs Burnett



Il match deve ancora iniziare

ITF Tunisia F19 – Habib vs Bessire



Il match deve ancora iniziare

ITF Italy F10 – Sinner vs Moroni



Il match deve ancora iniziare

ITF Antalya – Meliss vs Zhuravleva



Il match deve ancora iniziare

ITF Tunisia F19 – Carou vs Lamberti



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Bronzetti vs Pieri



Il match deve ancora iniziare

ITF Italy F10 – Balzerani vs Leonardi



Il match deve ancora iniziare

ITF Italy F10 – Ghedin vs Escoffier



Il match deve ancora iniziare

ITF Italy F10 – Guerrieri vs Galoppini



Il match deve ancora iniziare

ITF Ukraine F2 – Petrone vs Kamynin



Il match deve ancora iniziare

ITF Turkey F19 – Boborykin vs Massara



Il match deve ancora iniziare

ITF Ukraine F2 – Giacomini vs Merckx



Il match deve ancora iniziare

ITF Ukraine F2 – Ricca vs Fortuna



Il match deve ancora iniziare

ITF Italy F10 – Licciardi vs Summaria



Il match deve ancora iniziare

ITF Italy F10 – Fonio vs Della Tommasina



Il match deve ancora iniziare

ITF Sweden F2 – Ornago vs Goransson



Il match deve ancora iniziare

ITF Hammamet – Temin vs Hofer



Il match deve ancora iniziare

ITF Hammamet – Moratelli vs Wargnier



Il match deve ancora iniziare

ITF Hammamet – Viglianisi vs Armitano



Il match deve ancora iniziare

ITF Hammamet – Coppola vs Morderger



Il match deve ancora iniziare

ITF Italy F10 – Dalla Valle vs Frigerio



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Marchetti vs Piludu



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Masini vs Papamichail



Il match deve ancora iniziare

ITF Bosnia & Herzegovina F1 – Prevosto vs Srbljak



Il match deve ancora iniziare