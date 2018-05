WTA Roma: Notte fonda per il tennis femminile italiano. Eliminata anche Sara Errani. Fuori tutte le azzurre

Notte fonda per il tennis femminile italiano qui ai campi del Foro Italico.

Sara Errani, ultima rappresentante rimasta ancora in gara, è uscita di scena all’esordio per mano dell’ungherese Timea Babos con il risultato di 63 76 (6) dopo 2 ore e 24 minuti di partita.

Da segnalare che la partita, interrotta diverse volte per colpa della pioggia, ha visto Sarita nel primo parziale per due volte andare avanti di un break, ma in entrambe le occasioni è stata ripresa dalla Babos prima di cedere la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set la Errani avanti per 3 a 0 e poi per 5 a 2, veniva raggiunta dalla magiara che senza annullare set point portava la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak Sarita sul 6 a 5 e servizio a disposizione mancava una palla set, dopo un debolissimo servizio e con la Babos che piazzava un punto vincente, con Timea che poi poco dopo chiudeva la partita per 8 punti a 6.

