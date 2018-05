Masters 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Spot difficilissimo per Fabio Fognini.

Masters 1000 Roma 1000 | Terra | e4.872.105 – Parte Alta

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Verdasco, Fernando vs Dzumhur, Damir

Medvedev, Daniil vs Haase, Robin

Shapovalov, Denis vs (15) Berdych, Tomas

(12) Querrey, Sam vs Gojowczyk, Peter

(WC) Sonego, Lorenzo vs Mannarino, Adrian

Fognini, Fabio vs Monfils, Gael

Bye vs (6) Thiem, Dominic

(3) Dimitrov, Grigor vs Bye

Nishikori, Kei vs Lopez, Feliciano

Khachanov, Karen vs Kohlschreiber, Philipp

Ferrer, David vs (13) Sock, Jack

(11) Djokovic, Novak vs Dolgopolov, Alexandr

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (8) Isner, John

Masters 1000 Roma 1000 | Terra | e4.872.105 – Parte Bassa

(7) Anderson, Kevin vs Bye

Bedene, Aljaz vs Muller, Gilles

Wawrinka, Stan vs Johnson, Steve

Donaldson, Jared vs (10) Carreno Busta, Pablo

(14) Schwartzman, Diego vs Qualifier

Paire, Benoit vs Gasquet, Richard

Harrison, Ryan vs Sugita, Yuichi

Bye vs (4) Cilic, Marin

(5) del Potro, Juan Martin vs Bye

Coric, Borna vs Qualifier

Cuevas, Pablo vs (WC) Cecchinato, Marco

Mayer, Leonardo vs (9) Goffin, David

(16) Pouille, Lucas vs (WC) Seppi, Andreas

Qualifier vs Edmund, Kyle

(WC) Berrettini, Matteo vs Qualifier

Bye vs (2) Zverev, Alexander