WTA Roma: Francesca Schiavone riceverà una wild card per il tabellone principale

Francesca Schiavone riceverà una wild card per il tabellone principale del torneo WTA Premier Five di Roma in programma la prossima settimana.

L’azzurra partirà proprio in queste ore per Roma dove giocherà presubilmente per l’ultima volta sui campi del Foro Italico.

Gli organizzatori hanno potuto invitare la tennista milanese sfruttando il regolamento WTA.

Con la regola della top 20 wild card, usata nella scorsa edizione da Maria Sharapova, gli organizzatori hanno potuto assegnare la Wild Card all’azzurra perchè ex vincitrice slam in singolare.