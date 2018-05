WTA Madrid: I risultati con il Live dettagliato del Primo turno e del Secondo Turno di Quali

WTA Madrid Premier M. | Terra | e6.685.828 – 1° turno & 2° Turno Quali

Manolo Santana – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alizé Cornet vs [4] Elina Svitolina



WTA Madrid Alizé Cornet Alizé Cornet 2 2 Elina Svitolina [4] Elina Svitolina [4] 6 6 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Svitolina 15-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 df 1-0 → 2-0 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1

WTA Madrid Caroline Garcia [7] • Caroline Garcia [7] 40 2 Dominika Cibulkova Dominika Cibulkova 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-0 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

2. [7] Caroline Garciavs Dominika Cibulkova3. [WC] Marta Kostyukvs [WC] Lara Arruabarrena4. Anett Kontaveitvs [8] Venus Williams(non prima ore: 19:00)5. [5] Jelena Ostapenkovs Irina-Camelia Begu

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Petra Martic vs Svetlana Kuznetsova (non prima ore: 12:30)



4. Elena Vesninavs [6] Karolina Pliskova(non prima ore: 16:00)5. Kristina Mladenovicvs [12] CoCo Vandeweghe

Estadio 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [6] Mona Barthel vs Sílvia Soler-Espinosa



WTA Madrid Mona Barthel [6] Mona Barthel [6] 0 1 Sílvia Soler-Espinosa • Sílvia Soler-Espinosa 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Soler-Espinosa 15-0 1-2 M. Barthel 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Kiki Bertensvs Maria Sakkari(non prima ore: 14:00)4. Timea Babosvs [11] Julia Goerges5. Qiang Wangvs [14] Daria Kasatkina

Pista 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Aryna Sabalenka vs [WC] Olga Danilovic



WTA Madrid Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 6 6 Olga Danilovic Olga Danilovic 4 2 Vincitore: A. SABALENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 30-15 40-30 3-2 → 4-2 O. Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 2-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 O. Danilovic 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 O. Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Danilovic 15-0 30-0 0-0 → 0-1

3. [8] Magda Linettevs [15] Natalia Vikhlyantseva(non prima ore: 14:00)

Pista 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [1] Danielle Collins vs [14] Johanna Larsson



WTA Madrid Danielle Collins [1] Danielle Collins [1] 0 0 Johanna Larsson [14] • Johanna Larsson [14] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Larsson 0-0

3. [Alt] Bethanie Mattek-Sandsvs [16] Anna Karolina Schmiedlova(non prima ore: 14:00)

Pista 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Bernarda Pera vs [12] Sachia Vickery



WTA Madrid Bernarda Pera Bernarda Pera 30 0 Sachia Vickery [12] • Sachia Vickery [12] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Vickery 0-15 15-30 0-0

3. Sara Erranivs [9] Kirsten Flipkens(non prima ore: 14:00)4. Alla Kudryavtseva/ Renata Voracovavs [8] Hao-Ching Chan/ Zhaoxuan Yang5. Raquel Atawo/ Anna-Lena Groenefeldvs Nadiia Kichenok/ Anastasia Rodionova

Pista 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [7] Ana Bogdan vs [10] Kristyna Pliskova (non prima ore: 14:00)



